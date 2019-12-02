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02.12.2019 - 07:55 |

Uğurkan Erez kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmasının jürilerinden biri olan Uğurkan Erez'in özel yaşamı merak ediliyor. Moda dünyasının sevilen ismi Uğurkan Erez kaç yaşında ve nereli? İşte Uğurkan Erez hakkında merak edilen bilgiler...

Uğurkan Erez kimdir, kaç yaşında?

TV8 kanalının yeni yarışması Doya Doya Moda yeni bölümüyle bugün ekrana geliyor. Doya Doya Moda izleyicisinin merakla araştırdığı, jüri üyerlerinden biri olan Uğurkan Erez kimdir?, Stil pogramlarıyla ekranda gördüğümüz Uğurkan Erez'in yaşı kaç? İşte Uğurkan Erez kimdir sorusunun yanıtı haberimizde...

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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