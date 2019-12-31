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31.12.2019 - 12:40 | | AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan yeni yıl mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2020'nin 2019'dan daha iyi, ekonomide, yatırımda, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, başarıların yaşandığı bir sene olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek ve yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan yeni yıl mesajı

Bakan Turhan, yazılı açıklamasında, 2020'nin umutların çoğaldığı, barışın dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diledi.

Yeni yıla, yeni umutlarla ve heyecanlarla girildiğini ifade eden Turhan, şunları kaydetti:

"2020'nin 2019'dan daha iyi, ekonomide, yatırımda, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, başarıların yaşandığı bir sene olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek ve yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız. 17 yıl boyunca yaptığımız gibi, ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için, en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan birliğimizi muhafaza edecek, bu birliktelikten aldığımız güçle dev projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle, posta hizmetlerinden uydu hizmetlerine, karayolu yapımından kara ulaşımına, denizcilikten sivil havacılığa, demiryollarından bilişim hizmetlerine, üstün özveriyle çalışan Bakanlığımız mensuplarının ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

Turhan, gelecek yılın başladıkları projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma takvimi olduğuna işaret ederek, aynı kararlılıkla, heyecan ve hizmet bilincini daha da derinleştirerek yollarına devam edeceklerini kaydetti. Bakan Turhan, 2020'nin vatandaşların sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde birbirinden önemli projelerle geleceğe yürüdüğü bir yıl olması temennisinde bulundu.

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