Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yazısına göre; Türkiye’de turistik amaçlı bulunan sözleşmeli ülke sigortalıları için ayrı bir belge, geçici görevli olarak veya tedavisine devam edilmek üzere bulunanlara ise ayrı bir belge düzenlenecek. Sosyal güvenlik merkezlerince düzenlenecek bilgilerde, turistlere geldikleri ülkeye göre sağlık hizmeti sağlanacak. Turistlerin aile bireyleri de sisteme girecek.

SGK’dan yazılan yazıya göre, Türkiye’de turistik amaçlı geçici olarak bulunan yabancılarla daimi ikamet eden yabancılardan, Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve sağlık Sistemi (YUPASS) programı kapsamının dışında kalan sözleşmeli ülke sigortalıları için alınan belgeler farklılaştırılacak.

Belge düzenlenecek

Buna göre, Türkiye’de turistik amaçlı bulunan sözleşmeli ülke sigortalıları için, “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” düzenlenecek.

Daimi ikamet eden, geçici görevli veya tedavisine devam edilmek üzere bulunanlara ise “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecek. Sosyal güvenlik merkezlerince düzenlenecek bilgilerde, turistlere, geldikleri ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında hizmet sağlanacak.