Ülkü Ocakları’nın çocuk kitaplarına ilgi

Bir haftada 20’şer bin satan kitapların 50’şer binlik yeni baskıları yapılıyor. Konuya ilişkin olarak Milliyet’e konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, “Çocuklar için Nutuk” ve Çocuklar için Kutadgu Bilig” eserlerini hazırladıklarını belirterek “Son olarak Türk kültürünün çocuklara tanıtılması ekseninde, ‘Çocuklar için Dede Korkut’ kitabını çıkardık. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Yeni nesillerin zihnen ve ruhen yetkin bireyler olarak yetişmelerinin pedagojik usullere dayanan sistematik bir değerler eğitimi süreci ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. ‘Dede Korkut Hikâyeleri’, çocukların milli manevi ve insani değerlerle yetişmesi noktasında yetişmesinde önemli bir kaynak” dedi.









Takdir topladı



Kitapların satışı rekorları kırdığını belirten Ateş, “Bir haftada 20’şer bin baskı tükendi. 50’şer binlik baskıya geçildi. Büyük ilgi var. AK Partili ve CHP’li aileler, gerek vakfımıza gelerek gerek iletişim kanallarıyla kitabımıza beğenisini ifade talep ediyor. Toplumun bütün kesimlerinin takdirini topluyor” ifadelerini kullandı.

“Tableti Bırak Oyununa Bak” sloganı ile çocukları sanal oyunlardan kurtarıp topaç, çelik çomak, kör ebe, yedi taş gibi oyunlar oynamaya yöneltecek bir projeleri olduğunu belirten Ateş “Yaz döneminde büyük ölçüde başarıyla hayata geçirdik ve çocuklarımızı teknolojik bağımlılığa sürüklenmeden, geleneksel oyunlarımızla eğitecek faaliyetimiz devam edecek” diye konuştu.