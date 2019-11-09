Ultraviyole ışıktan geçen sahte paralar

İki kalpazanın buluşarak görüşmeler yaptığını ve adreslerinde sahte para teslimatları yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, baskın yaptı. İş yeri görünümündeki adreste gizli bir bölmede zulalanmış 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası ile 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçti. İki kalpazan tutuklanırken, ele geçen sahte paraların gerçeğine çok yakın olarak basılıp ultraviyole ışıktan bile geçebilecek özellikte olduğu tespit edildi.