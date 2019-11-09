MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriUltraviyole ışıktan geçen sahte paralar
09.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ultraviyole ışıktan geçen sahte paralar

İstanbul İl Jandarma ekipleri, piyasaya sahte para süren şebekelere yönelik çalışmalarda H.A. ve R.Ç.’NİN sahte para basıp şebekelere sattığını tespit etti.

Ultraviyole ışıktan geçen sahte paralar

İki kalpazanın buluşarak görüşmeler yaptığını ve adreslerinde sahte para teslimatları yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, baskın yaptı. İş yeri görünümündeki adreste gizli bir bölmede zulalanmış 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası ile 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçti. İki kalpazan tutuklanırken, ele geçen sahte paraların gerçeğine çok yakın olarak basılıp ultraviyole ışıktan bile geçebilecek özellikte olduğu tespit edildi.

 

Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da 10 adrese şafak baskını!

Son dakika... İstanbul'da 10 adrese şafak baskını!

‘Sınırdaki İnsanlar’ Bahçelievler’de

‘Sınırdaki İnsanlar’ Bahçelievler’de

50 milyonluk bahis baskını

50 milyonluk bahis baskını

Prof. Dr. Yüksel Bozer son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Yüksel Bozer son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber