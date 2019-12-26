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26.12.2019 - 15:57 | | DHA

Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezinden Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimi yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otelleri, restoranları, işletme ve büfeleri denetledi. Ayrıca kaçak ve sahte içkiye karşı da bandrol kontrolü yapıldı.

Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otellerde gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restoranda inceleme yaptı. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ''Uludağ, Türkiye ve Bursa'nın büyük bir markası. Sezonun başlaması ve yılbaşının yaklaşmasıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Burası 14 bine yakın misafir ağırlama kapasitesi olan bir bölge. Gıdaların, lezzeti ve kalitesi kadar gıda güvenliği de bizler için önemli. Uludağ'da otelleri, büfeleri, alkollü içecek satan işletmeleri denetliyoruz. Uludağ'ın marka değerini korumaya çalışacağız. Gıdaların saklama koşulları, hijyeni, pişirilmesi, sunumu gibi durumları inceliyoruz. Yine kaçak ve sahte içkiye karşı ölçümlerimizi yapıyor ve bandrol kontrolü yapıyoruz. İncelemelerde olumsuzluğa rastladığımız işletmelere cezai işlem uyguluyoruz'' diye konuştu.

 

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