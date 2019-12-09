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09.12.2019 - 17:16 | | DHA

Uludağ'daki kayıp dağcılar! Böyle arıyorlar

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

Uludağ'daki kayıp dağcılar! Böyle arıyorlar
Uludağ'daki kayıp dağcılar! Böyle arıyorlar!
Uludağ'daki kayıp dağcılar! Böyle arıyorlar!
Uludağ'daki kayıp dağcılar! Böyle arıyorlar!
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Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA'dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp'a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor. Montun bulunduğu şelale ve çevresi havadan görüntülenirken, bölgenin yer yer buzla kaplı ve dik yamaçların olduğu görüldü.

SİS SEBEBİYLE, HAVA DESTEKLİ ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öte yandan 2 gündür güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da saat 16.30 itibarıyla yoğun sis etkili oldu. Bölgede bulunan jandarma insanlı keşif uçağı ve Jandarma arama- kurtarma helikopterleri, yoğun sis sebebiyle iniş yaptı. Çalışmalar gece boyu, karadan devam edecek.

Kaybolan dağcıları arama çalışmalarında drone desteğiUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.
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