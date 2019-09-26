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26.09.2019 - 17:16 |

UMED: Dikkat! Deprem üzerinden dezenformasyon yapılıyor

UMED, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu uyardı, medya ve sosyal medya kullanıcılarını ise dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet etti.

UMED: Dikkat! Deprem üzerinden dezenformasyon yapılıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarılarda bulundu.

UMED tarafından yapılan açıklamada sosyal medya kullanıcılarına çağrı yapılarak, "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır” dedi.

BİR UYARI DA MEDYAYA

Açıklamada yazılı, görsel ve dijital medyaya ise şu uyarı yapıldı:

“Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır.”

 

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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