Ümit Erdim kimdir, kiminle evli?
Hayat Bilgisi dizisi ile büyük çıkış yakalayan Ümit Erdim son zamanlarda sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında. 2017 yılında evlenen Ümit Erdim verdiği kilolarla oldukçta değişti. Peki, Ümit Erdim kaç yaşına? Kiminle evli?
Ümit Erdim, tiyatro ve dizi oyuncusu. 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.
Benzemez Kimse Sana yarışmasında ilk olarak yarışmacı olarak yer alırken ardından jüri üyeliğine geçmiştir.
Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. Su isminde kızı vardır.
YER ALDIĞI DİZİLER
Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 1997
Hayat Bilgisi (Var Mısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006
Gönül (Cemali) Kanal D 2006
Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009
Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009
Teyzanne (Damperli) Star TV 2009
Benzemez Kimse Sana Star TV 2012
Doksanlar atv 2013
Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013
Şefim (Konuk) atv 2013
Doksanlar atv 2013
Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015
Şampiyon 2019-
YER ALDIĞI FİLMLER
Can Tertip - 2015 (Şakir Tahta)
Kan Kardeşler - 2016 (Şakir)
Kim Daha Mutlu - 2019
SUNDUĞU PROGRAMLAR
Pasaport
Adam Asmaca