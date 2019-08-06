Ümit Erdim kimdir, kiminle evli?

Ümit Erdim, tiyatro ve dizi oyuncusu. 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Benzemez Kimse Sana yarışmasında ilk olarak yarışmacı olarak yer alırken ardından jüri üyeliğine geçmiştir.

Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. Su isminde kızı vardır.

YER ALDIĞI DİZİLER

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 1997

Hayat Bilgisi (Var Mısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Şampiyon 2019-

YER ALDIĞI FİLMLER

Can Tertip - 2015 (Şakir Tahta)

Kan Kardeşler - 2016 (Şakir)

Kim Daha Mutlu - 2019

SUNDUĞU PROGRAMLAR

Pasaport

Adam Asmaca