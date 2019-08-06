MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÜmit Erdim kimdir, kiminle evli?
06.08.2019 - 10:09

Ümit Erdim kimdir, kiminle evli?

Hayat Bilgisi dizisi ile büyük çıkış yakalayan Ümit Erdim son zamanlarda sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında. 2017 yılında evlenen Ümit Erdim verdiği kilolarla oldukçta değişti. Peki, Ümit Erdim kaç yaşına? Kiminle evli?

Ümit Erdim kimdir, kiminle evli?

Ümit Erdim, tiyatro ve dizi oyuncusu. 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Benzemez Kimse Sana yarışmasında ilk olarak yarışmacı olarak yer alırken ardından jüri üyeliğine geçmiştir.

Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. Su isminde kızı vardır.

Ümit Erdim kimdir, kiminle evli

YER ALDIĞI DİZİLER

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 1997
Hayat Bilgisi (Var Mısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006
Gönül (Cemali) Kanal D 2006
Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009
Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009
Teyzanne (Damperli) Star TV 2009
Benzemez Kimse Sana Star TV 2012
Doksanlar atv 2013
Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013
Şefim (Konuk) atv 2013
Doksanlar atv 2013
Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015
Şampiyon 2019-

YER ALDIĞI FİLMLER

Can Tertip - 2015 (Şakir Tahta)
Kan Kardeşler - 2016 (Şakir)
Kim Daha Mutlu - 2019

SUNDUĞU PROGRAMLAR

Pasaport
Adam Asmaca

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı

Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı

Sıradaki Haber