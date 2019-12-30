Kaza saat 23:00 sÄ±ralarÄ±nda Ihlamur Kuyu Mahallesi SapaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Fevzi PaÅŸa Caddesi'nden ters yÃ¶ne girerek Åžile Yolu KavÅŸaÄŸÄ±'na yÃ¶nelen 34 KT 4984 plakalÄ± lÃ¼ks otomobil ile, Åžile Yolu KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Fevzi PaÅŸa Caddesi'ne yÃ¶nelen 34 YPA 60 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±.Â

KAZADA BÄ°RÄ° AÄžIR 7 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar Ã§evrede bulunan hastanelere sevk edildi.

OTOMOBÄ°LDE SIKIÅžAN 2 KÄ°ÅžÄ°YÄ° Ä°TFAÄ°YE EKÄ°PLERÄ° KURTARDI

Kazada 34 YPA 60 plakalÄ± otomobilde bulunan iki kiÅŸi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarÄ±m saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±lan iki kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

"KIRMIZI ARAÃ‡ TERS YÃ–NDEYDÄ°"

Kaza anÄ±nda olay yerine ilk gelenler yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Kaza zedelerin yardÄ±mÄ±na koÅŸan Ä°lhan YÄ±lmaz, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. YÄ±lmaz, Ben kaza anÄ±nda evdeydim. Sesi duyunca hemen aÅŸaÄŸÄ± indim. BaktÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± araÃ§ zaten buradan tersten gelmiÅŸ. Kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Toplamda 6 kiÅŸi yaralÄ±ydÄ±. Hemen ambulansÄ± aradÄ±k. MÃ¼dahale etti. DuyduÄŸum kadarÄ±yla bir kiÅŸinin durumu aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ" dedi.Â

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