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30.12.2019 - 05:19 | | DHA

Ümraniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±: YaralÄ±lar var

Ãœmraniye'de ters yÃ¶ne giren lÃ¼ks otomobil, Åžile Yolu KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Fevzi PaÅŸa Caddesi'ne yÃ¶nelen otomobile Ã§arptÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Ümraniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±: YaralÄ±lar var

Kaza saat 23:00 sÄ±ralarÄ±nda Ihlamur Kuyu Mahallesi SapaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Fevzi PaÅŸa Caddesi'nden ters yÃ¶ne girerek Åžile Yolu KavÅŸaÄŸÄ±'na yÃ¶nelen 34 KT 4984 plakalÄ± lÃ¼ks otomobil ile, Åžile Yolu KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Fevzi PaÅŸa Caddesi'ne yÃ¶nelen 34 YPA 60 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±.Â 

KAZADA BÄ°RÄ° AÄžIR 7 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar Ã§evrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Ãœmraniyede iki otomobil kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: YaralÄ±lar var

OTOMOBÄ°LDE SIKIÅžAN 2 KÄ°ÅžÄ°YÄ° Ä°TFAÄ°YE EKÄ°PLERÄ° KURTARDI

Kazada 34 YPA 60 plakalÄ± otomobilde bulunan iki kiÅŸi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarÄ±m saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±lan iki kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

"KIRMIZI ARAÃ‡ TERS YÃ–NDEYDÄ°"

Kaza anÄ±nda olay yerine ilk gelenler yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Kaza zedelerin yardÄ±mÄ±na koÅŸan Ä°lhan YÄ±lmaz, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. YÄ±lmaz, Ben kaza anÄ±nda evdeydim. Sesi duyunca hemen aÅŸaÄŸÄ± indim. BaktÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± araÃ§ zaten buradan tersten gelmiÅŸ. Kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Toplamda 6 kiÅŸi yaralÄ±ydÄ±. Hemen ambulansÄ± aradÄ±k. MÃ¼dahale etti. DuyduÄŸum kadarÄ±yla bir kiÅŸinin durumu aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ" dedi.Â 

Ãœmraniyede iki otomobil kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: YaralÄ±lar var

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Ä°zmir'de peÅŸ peÅŸe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; TorbalÄ± ilçesinde maskeli bir kiÅŸi, önce Ä°lçe SaÄŸlÄ±k Müdürü Mehmet Park'Ä±, ardÄ±ndan da olay yerine yakÄ±n yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir doktoru tehditle evine götürerek onun eÅŸini öldürdü. Polis, kaçan ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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