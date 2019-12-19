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19.12.2019 - 09:29 | | İHA

Umuda yolculuk böyle bitti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Umuda yolculuk böyle bitti!

Edinilen bilgiye göre, Sahil güvenlik ekipleri 17 Aralık 2019 tarihinde saat 08.21’de, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen (12 erkek, 13 kadın, 22 çocuk) yakalandı.

Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

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