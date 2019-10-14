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14.10.2019 - 09:54 | | DHA

Umuda yolculuk böyle son buldu!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Umuda yolculuk böyle son buldu!

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 23'ü çocuk, 11'i kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

 

Bakan Akar: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.
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