Umuda yolculukta son durak metro!

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre; geçtiğimiz yıl 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak Türkiye’ye giriş yaptı ve bunların 21 bin 494’ü geri gönderildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de, son 3 yılda 93 bin 123 Afgan’ın ülkesine gönderildiğini belirtti. Buna rağmen kaçak yollarla Afganların Türkiye’ye girişi devam ediyor.

Afganistan’da Taliban ile devlet arasında yaşanan çatışmalardan dolayı hayatlarının alt üst olduğunu söyleyen 4’ü çocuk, 6 kişilik Tajik ailesi de 10 gün önce İran sınırından Van’a geldi. Tajik ailesi, oradan Kayseri’ye en sonda İstanbul’un yolunu tuttu. Daha iyi bir hayat kurmak umuduyla Türkiye’ye sığınan aile, gidecek yerleri olmadığı için önceki gün geceyi Zeytinburnu Metro İstasyonu’nda geçirdi.

‘İş var dediler’

Afgan polisi olan eşinin Taliban terör örgütü tarafından katledildiğini aktaran 34 yaşındaki Zardagül Tajik, kızı Nahid (14), oğulları Kamuran (16), Şayan (14), Ümran (8) ve erkek kardeşi Cevad ile birlikte can güvenlikleri nedeniyle Türkiye’ye geldiklerini söylüyor. Zardagül Tajik, Türkiye’ye geliş süreciyle ilgili de şunları anlattı: “Eşim Afganistan’da devlet polisiydi, öldürüldü. Ben de çocuklarım ve kardeşimle, İran üzerinden Van’a, oradan da Kayseri’ye geçtik. Kayseri’de kalacak yerimiz yoktu. Orada da sokakta kaldık. İstanbul’da iş var dedikleri için de, bugün buraya geldik. Ama gidecek yerimiz yok. Gündüz parkta durduk, ama hava soğuduğu için de geceyi burada geçireceğiz. Buraya bizden önce gelen Afganlar da var, onlar yer ayarlabilirlerse yarından sonra yanlarına gideceğiz” diye konuştu.