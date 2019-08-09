Umur Bugay’a veda

Bugay için Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, ‘Bizimkiler’ dizisinin oyuncularından Erdal Özyağcılar, Cihat Taner, Rutkay Aziz, Meral Çetinkaya, Atılay Uluışık, Ayşe Kökçü, Hababam sınıfı oyuncuları, Türker İnanoğlu, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu, Şevket Altuğ, Menderes Samancılar, Suha Uygur ve Necmi Yapıcı gibi çok sayıda yapımcı, sinema ve tiyatro oyuncusu katıldı. Bugay’ın eşi Ayşecan Bugay, oğlu Ömer ve kızı Zeynep Bugay, taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Umur Bugay’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

‘Çok özleyeceğiz’

‘Bizimkiler’ dizisinin oyuncularından Atılay Uluışık, “Büyük bir kayıp. Sözün bittiği yerdeyim” dedi. Usta oyuncu Ayşe Kökçü ise, “Kendisi çok sevdiğimiz, saydığımız bir dostumuz, arkadaşımızdı. Zamansız bir kayıp oldu diye düşünüyorum. Çok özleyeceğiz. Birlikte çok güzel bir iş yaptık. Ara ara telefonla konuşuyorduk. Derin bir rahatsızlığı yoktu. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu. Yapımcı ve senarist Birol Güven de büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Ustamı, büyüğümü kaybettim. Kendisi bizim ve televizyon tarihi için büyük bir değerdi” diye konuştu.