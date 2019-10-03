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03.10.2019 - 10:50 |

Umut Akyürek kaç yaşında? Umut Akyürek eşi kim?

Türk Sanat Müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Umut Akyürek kaç yaşındadır? 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenen Umut Akyürek'in bir kızı bulunmaktadır. İşte Umut Akyürek'in biyografisi.

Umut Akyürek kaç yaşında? Umut Akyürek eşi kim?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973, Ankara doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'nde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışmasında 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenen Umut Akyürek'in Melek Bal Ertuğrul adında bir kızı bulunmaktadır.

Umut Akyürek kaç yaşında Umut Akyürek eşi kim

Okul yolunda tehlikeli yolculuk!Bursa’da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.
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