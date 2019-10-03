Umut Akyürek kaç yaşında? Umut Akyürek eşi kim?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973, Ankara doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'nde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışmasında 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenen Umut Akyürek'in Melek Bal Ertuğrul adında bir kızı bulunmaktadır.