Un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte helva tarifi

Türk lezzetlerinin vazgeçilmez tadı helva, genellikle mevlütlerde, kandil günlerinde ve hayrına dağıtılır. Mevlid Kandili'nde helva yapmak isteyen ve çevresine helva dağıtmak isteyenler, helvanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Un veya İrmik helvası yapmak isteyenler için Un helvası tarifi ve irmik helvası tarifi haberimizde yer alıyor. İşte helva nasıl yapılır? Un helvası nasıl yapılır?, İrmik helvası nasıl yapılır?, Un helvası malzemeleri, irmik helvası malzemeleri...

HELVA NASIL YAPILIR?

UN HELVASI MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı tereyağı

2 bardak un

1,5 bardak toz şeker

2 bardak su

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencereye koyup erittiken sonra unu ekleyip orta ateşte kavuruyoruz. Un pembeleşinyeke kadar tahta kaşıkla yavaş yavaş kavurmak gerekiyor.

Ayrı bir kasede su ve şekeri karıştırarak eritiyoruz.

Unun kokusu değişince şekerli suyu ekliyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi un helvasının kıvamının güzel olması için en önemli noktadır. Hamur suyunu çekince ocaktan alın.

5-6 dakika sonra kaşıkla şekil verip servis yapabilirsiniz.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

2 bardak irmik

1 bardak toz şeker

1 bardak süt

1 bardak su

4 kaşık tereyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İrmik helvası için öncelikle sür ve şekeri tencerede eritiyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Ardından Fıstık ve irmiği ekliyoruz. Kavrulana kadar karıştırıyoruz. İrmiğin rengi değişmeye başlayınca süt ve şeker karışımını ekliyoruz.

İrmikle süt katı kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Sonrasında dinlenmeye bırakıyoruz.