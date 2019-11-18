Üniversite adayları için duyuru! YKS 2020 başvuruları hangi tarihte? YKS ne zaman uygulanacak?

Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı YKS'nin üç ayrı oturumunun da tarihi belirlendi ve üniversite adaylarına duyuruldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda üç ayrı oturumdan oluşacak olan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Tesi(TYT) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirilecek. Peki bu yıl YKS ne zaman? TYT, AYT, ve YDT başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvurularında son gün ne zaman?

YKS 2020 NE ZAMAN?

TYT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

AYT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YDT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS başvuru işlemleri, 6 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS başvuruları 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde YKS başvurusunda bulunabilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.