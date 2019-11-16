16.11.2019 - 17:03 |
Üniversite burs sonuçları - KYK burs - kredi başvuru sonucu (Yeni kimlik, eski kimlik giriş ekranı)
2019-2020 Eğitim yılı içerisinde ve bu yıldan itibaren KYK bursu ve KYK kredisinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru, üniversite öğrencilerini meraklandırdı. Peki üniversite burs sonuçları nereden öğrenilir? KYK'nın ana sayfasında yer alan yeni kimlik, eski kimlik ve e devlet girişi ne anlama geliyor?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs - kredi başvurularının sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencilerinnden bazıları KYK bursundan yararlanmaya hak kazanırken, bazıları KYK kredisinden yararlanmaya hak kazandı. KYK bursu ve KYK kredisi arasındaki fark;
- KYK bursu geri ödemesiz olurken
- KYK kredisi geri ödemeli oluyor.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KYK burs ve KYK kredi başvuru sonuçları, https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilmek için üniversite öğrencilerinin yeni kimlik, eski kimlik veya e devlet girişi yapması isteniyor.
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