Üniversite burs sonuçları - KYK burs - kredi başvuru sonucu (Yeni kimlik, eski kimlik giriş ekranı)

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs - kredi başvurularının sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencilerinnden bazıları KYK bursundan yararlanmaya hak kazanırken, bazıları KYK kredisinden yararlanmaya hak kazandı. KYK bursu ve KYK kredisi arasındaki fark;

- KYK bursu geri ödemesiz olurken

- KYK kredisi geri ödemeli oluyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve KYK kredi başvuru sonuçları, https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilmek için üniversite öğrencilerinin yeni kimlik, eski kimlik veya e devlet girişi yapması isteniyor.

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