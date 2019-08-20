Üniversite kayıt işlemleri başladı | E-kayıt işlemleri ne zaman sona erecek?

Üniversitelere şahsen başvuru işlemleri başladı. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce aday şu sıralar e-kayıt işlemlerinin yanı sıra şahsen başvurularını da üniversitelere giderek gerçekleştirebiliyor. Binlerce adayın yakından takip ettiği e-kayıt işlemleri 21 Ağustos gece yarısına kadar alınmaya devam edecek. Şahsen başvuruda bulunmak istyen adaylar ise 23 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Üniversitelere şahsen başvurular başladı

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, e-kayıt yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri 19 Ağustos Pazartesi günü başladı. Şahsen kayıtlar 23 Ağustos'a kadar sürecek



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri 19 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, e-kayıt yaptırmayıp, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyen adayların işlemleri bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar sürecek.

E-kayıt fırsatı sürüyor

Öte yandan, 16 Ağustos'ta başlayan e-kayıt kolaylığı devam ediyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden kolayca ve zahmetsiz şekilde yapılabilen, zaman ve maddi açıdan öğrenciler ile ailelerine büyük tasarruf sağlayan YÖK'ün e-kayıt imkanından çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.