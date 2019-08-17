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17.08.2019 - 16:05

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite hayaline bir adım yaklaşan adaylar kayıt tarihlerini heyecanla bekliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından istediği üniversiteye yerleşenler için kayıt işlemleri yakında başlayacak. İşte merak edilen tarihler...

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

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