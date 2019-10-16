Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusunda bulunuyor! Başvuru sayfası
2019-2020 Eğitim yılında üniversiteye başlayan öğrencilerin ve üst sınıfların yoğun ilgi gösterdiği KYK burs başvuruları devam ediyor. KYK burs başvurusunun nasıl yapıldığı merakla araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinde KYK burs başvuru detayları yer alıyor. İşte KYK burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin bilmesi gerekenler haberimizde...
Üniversite hayatlarında maddi olarak sıkıntı çeken öğrencilerin başvuruda bulunduğu KYK burslarına her öğrenci başvurabilir. Kimi öğrenciye KYK bursu çıkarken, bazı öğrenciler ise KYK kredisi çıkıyor. KYK bursu geri ödemesiz olurken, KYK öğrenim kredisi ise geri ödemeli oluyor. KYK burs başvurularında son gün 21 Ekim. Peki KYK bursu veya KYK kredisi için başvuru nasıl yapılır?
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? SON GÜN NE ZAMAN?
21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.