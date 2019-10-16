Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusunda bulunuyor! Başvuru sayfası

Üniversite hayatlarında maddi olarak sıkıntı çeken öğrencilerin başvuruda bulunduğu KYK burslarına her öğrenci başvurabilir. Kimi öğrenciye KYK bursu çıkarken, bazı öğrenciler ise KYK kredisi çıkıyor. KYK bursu geri ödemesiz olurken, KYK öğrenim kredisi ise geri ödemeli oluyor. KYK burs başvurularında son gün 21 Ekim. Peki KYK bursu veya KYK kredisi için başvuru nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? SON GÜN NE ZAMAN?

21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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