Üniversite öğrencileri sabırsızlanıyor! KYK burs-kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversite hayatında devlet tarafından sağlanan maddi destek olan KYK bursları ve KYK kredileri öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenim hayatlarını rahat geçirmek isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ama tarih belli oldu mu? merak konusu...

KYK BURS - KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs - kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında KYK kredi - burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.