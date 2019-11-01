01.11.2019 - 18:49 |
Üniversite öğrencileri sabırsızlanıyor! KYK burs-kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs-kredi başvuru sonuçları için sabırsızlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak olan KYK burs-kredi başvuru sonuçları için heyecan dorukta. 15 - 21 Ekim 2019 tarihleri arasında alınan KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayatında devlet tarafından sağlanan maddi destek olan KYK bursları ve KYK kredileri öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenim hayatlarını rahat geçirmek isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ama tarih belli oldu mu? merak konusu...
KYK BURS - KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs - kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında KYK kredi - burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.