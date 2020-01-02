Yeni yıl yeni umutlar... Özellikle yeni yılda birçok kişi üniversite sınavını kazanmayı ümit ediyor. Sınava girmek için en önemli adım ise elbette başvuru yapmak... Bunun için başvuru tarihleri dört gözle bekleniyor. Hayallerini süsleyen üniversiteye gitmek için yoğun bir ders mesaisi harcayan adaylar şu sıralar sık sık "Üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuruları başladı mı?" sorusuna cevap arıyor. Kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığı ise araştırılan bir başka konu...

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:

YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.