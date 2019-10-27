Üniversiteden daha yeni mezun olmuştu! Genç kadın 15 gün dayanabildi...

İznik ilçesine bağlı Elmalı köyünde 12 Ekim'de meydana gelen ev yangınında ağır yaralanan 26 yaşındaki Emine Kahraman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üniversiteden bu yıl mezun olan ve Gemlik'te yaşayan talihsiz genç kız, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete gelmişti. Emine Kahraman yaşama 15 gün tutunabildi.

Olay

İznik'in Elmalı köyünde yaşayan Asiye K. (46) ve Emine K. (26) adlı anne kızın oturdukları ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alevlere teslim oldu. Yanan evlerini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen Emine K.'nin üzerindeki elbiseleri tutuştu. Vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız ağır yaralandı. Kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye K. ise hafif yaralandı.

112 ekiplerinin müdahale ettiği Emine K. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inin yandığı ve 3. derece yanık oluştuğu öğrenilen talihsiz genç kız, tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.