MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÜniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
03.08.2019 - 17:46| AA

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetimi, Anayasa  Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10  akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki  gösterdi.

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun  terörün ve temsilcilerinin propagandasının yapılmasının kabul edilemez olduğu  belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi devletini suçlayan açıklamalarda bulunmanın, ifade özgürlüğü  olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru  mücadelesi hakkında eleştiri sınırlarını aşan, terör örgütüne hiçbir eleştiri  getirmeyen sözde barış bildirisini yayımlayan akademisyenlerle ilgili adalet ve  kamu vicdanına karşı alınan Anayasa Mahkemesi kararını, Van YYÜ yönetimi olarak  desteklemiyoruz. Üniversite olarak milli birliğimize ve kardeşliğimize karşı  atılan her adımın karşısında olduğumuzu  kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

 

 

 

 

 

Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğulduMuş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, bir öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ise ekipler çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Suç makinası yakalandı!

Suç makinası yakalandı!

Trafik kazasında anne ile oğlundan acı haber!

Trafik kazasında anne ile oğlundan acı haber!

Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı!

Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı!

Sıradaki Haber