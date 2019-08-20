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20.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Üniversitelere ‘şahsen’ kayıt işlemleri dün başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri dün başladı.

Üniversitelere ‘şahsen’ kayıt işlemleri dün başladı

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, e-kayıt yaptırmayıp, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyen adayların işlemleri 23 Ağustos’a kadar sürecek. 16 Ağustos’ta başlayan e-kayıt kolaylığı ise devam ediyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK’ün e-devlet kapısı üzerinden “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yarın saat 23.59’a kadar e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden kolayca ve zahmetsiz şekilde yapılabilen, zaman ve maddi açıdan öğrenciler ile ailelerine büyük tasarruf sağlayan YÖK’ün e-kayıt imkanından çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.

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