MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÜniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü
03.09.2019 - 11:54| DHA

Üniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü

Kütahya’da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü
Üniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü
Üniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü
Üniversiteli genç kız piknik dönüşü motosiklet kazasında öldü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı. Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün’ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün’ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp, ev tutmak için otomobille Antalya’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

 

 

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak can verdi

Uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak can verdi

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

Sıradaki Haber