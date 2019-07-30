MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÜniversiteli genç ölü bulundu
30.07.2019 - 12:59| DHA

Üniversiteli genç ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, makine mühendisliği bölümü öğrencisi Yunus Emre A.'nın (20), denizde bilekleri kesilmiş cansız bedeni bulundu. Polis, gencin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

Üniversiteli genç ölü bulundu

Dün sabah Karapınar sahilinde karaya vurmuş bir erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yunus Emre A.'ya ait olduğunu tespit etti. Bileklerinde kesik olduğu belirlenen Yunus Emre A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, üniversiteli gencin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Acı haberin verilmesinin ardından Düzce'den İzmir'e gelen aile, otopsi sonrası oğullarının cenazesini alıp, toprağa vermek üzere memleketlerine götürdü.

 

 

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardıPendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Balayında dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi

Balayında dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi

"Verilen karar kabul edilemez"

"Verilen karar kabul edilemez"

Üniversiteli genç ölü bulundu

Üniversiteli genç ölü bulundu

Sıradaki Haber