28.09.2019 - 07:50 | | CİHAT ASLAN İstanbul
Üniversitelilerin deprem eylemi
İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde önceki gün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından bina kolonlarındaki çatlaklardan korkan öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.
Öğrenciler, “Çapa yıkılıyor”, “Hasta ve hekim için can güvenliği” dövizleri taşıdı. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü fakültedeki eyleme öğretim görevlileri de destek verdi. Can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle hastalara kimsenin bakmak istemediğini belirten öğrenciler, depremde beşik gibi sallandıklarını ifade etti. 4. sınıf öğrencisi Mesut Karayıldırım, “Adeta gondol gibi sallandık. Yıkılmadığı için çok şanslıyız” derken, öğrenci Gamze Çalışkan da, “Yıkılacağından o kadar emindim ki. ‘Ailem beni buradan nasıl çıkaracak’ diye düşündüm” şeklinde konuştu. l