Üniversitelilerin deprem eylemi

Öğrenciler, “Çapa yıkılıyor”, “Hasta ve hekim için can güvenliği” dövizleri taşıdı. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü fakültedeki eyleme öğretim görevlileri de destek verdi. Can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle hastalara kimsenin bakmak istemediğini belirten öğrenciler, depremde beşik gibi sallandıklarını ifade etti. 4. sınıf öğrencisi Mesut Karayıldırım, “Adeta gondol gibi sallandık. Yıkılmadığı için çok şanslıyız” derken, öğrenci Gamze Çalışkan da, “Yıkılacağından o kadar emindim ki. ‘Ailem beni buradan nasıl çıkaracak’ diye düşündüm” şeklinde konuştu. l