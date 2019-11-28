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28.11.2019 - 11:31 | | DHA

Ünlü oyuncu isyan etmişti... Hapis kararı verildi!

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan bakıcı Zurafo Ergasheva, "Çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü oyuncu isyan etmişti... Hapis kararı verildi!

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık katılmadı. Sanık ve müşteki tarafı avukatları tarafından temsil edildi. Söz alan müştekilerin avukatı, sanığın müvekkillerinin 2 yaşındaki çocuğuna yönelik eylemi nedeniyle suçlu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Sanığın avukatı da müvekkilinin çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

ÇOCUĞU KASTEN YARALAMAKTAN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, "Çocuğa kötü muamele" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evde bulunan kameraların kayıtlarına göre, 2 yaşındaki A.B.T.'nin bakısıcıs Zurafo Ergasheva'nın çocuğun poposuna vurduğu, koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı belirtiliyor. A.B.T.'nin annesi H.H.T.'nin şikayeti üzerine sanık hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelinin, "Basit yaralama" ve "Kötü muamele" suçlarından 8 aydan 2 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Zurafo Ergasheva'nın olaydan sonra kayıplara karışması üzerine 7 Mayıs 2018 tarihinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Özge Özpirinçci, yeğenine kötü muamelede bulunan bakıcının fotoğrafını yayınlayarak bulunması için yardım talebinde bulunmuştu. Kısa bir süre sonra yakalanan Zurafo Ergasheva, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

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