Ünlü şapelin birebir kopyasını yaptılar

Başrolünde Anthony Hopkins’in yer aldığı filmin Sistina Şapeli’nde çekilmesine Vatikan yönetiminden izin çıkmayınca bu kararın alındığı belirtildi. Tasarımcı Mark Tildesley, Rönesans döneminin efsane sanatçısı İtalyan Michelangelo’nun baş yapıtı olarak kabul edilen Sistina Şapeli’nin duvarlarının replikası için “Gerçeğinden biraz büyük oldu ama yerel ressamlarla aynısını yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.



