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02.01.2020 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ünlü şapelin birebir kopyasını yaptılar

Netflix’in geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan ‘The Two Popes’ (İki Papa) filminin çekimleri için 1473 yılında yapılan Vatikan’daki Sistina Şapeli’nin birebir kopyasını 10 haftada inşa ettikleri ortaya çıktı.

Ünlü şapelin birebir kopyasını yaptılar

Başrolünde Anthony Hopkins’in yer aldığı filmin Sistina Şapeli’nde çekilmesine Vatikan yönetiminden izin çıkmayınca bu kararın alındığı belirtildi. Tasarımcı Mark Tildesley, Rönesans döneminin efsane sanatçısı İtalyan Michelangelo’nun baş yapıtı olarak kabul edilen Sistina Şapeli’nin duvarlarının replikası için “Gerçeğinden biraz büyük oldu ama yerel ressamlarla aynısını yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
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