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11.09.2019 - 17:11| DHA

Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobili kullanan Murat Özçakır yaşamını yitirirken, kızları Öykü (9) ve Cemre Özçakır (8) yaralandı.

Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'ndeki Altınköy Mevkii'nde meydana geldi. Murat Özçakır yönetimindeki 35 N 7978 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekiplerinin çalışması sonucunda, baba Murat Özçakır ile kızları Öykü ve Cemre Özçakır sıkıştıkları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba Özçakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kızları ise ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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