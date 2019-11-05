MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemUşak'ta feci kaza!
05.11.2019 - 05:24 | | AA

Uşak'ta feci kaza!

Uşak'ta otomobilin kargo kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza!

 

Mehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Uşakta feci kaza

Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşakta feci kaza

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşakta feci kaza

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uşak'ta feci kaza!

Uşak'ta feci kaza!

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

Sıradaki Haber