Üsküdar'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirilirken, sanık ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Müştekilerin avukatı Erhan Mersin, “Biz heyetle birlikte keşfe katıldık. Araç düz yolda sürüldü. Araç seyir halindeyken 3 aşamalı olarak rötarlı çekildi, çalıştığı tespit edildi. Fren sisteminin de sağlıklı olduğu tespit edildi. Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılsın” dedi.

"DURAĞA GİRECEĞİM SIRADA FREN TUTMADI"

Bunun üzerine söz alan sanık esas hakkındaki savunmasında, 20 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, “Benin hızım 30 kilometreydi. Tam durağa gireceğim sırada aracın fren sistemi tutmadı. Tutmayınca kaza meydana geldi. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Bu araçlardan birçoğunda bu şekilde hatalar oldu. Cezaevinde televizyonda haberleri izlerken, bu araçların bir çoğunun bu şekilde kazalar yaptığını gördüm. Tahliyemi ve beraatimi isterim” diye konuştu.

Sanık avukatı Nazlı Güzel, “Müvekkilim görüntülerden de anlaşılacağı üzere aracın hızını kesen rötardarı çekmek için tüm gayretini sarf ediyor ve çekiyor. Ancak araç yavaşlamıyor. Müvekkilim kendi can güvenliğini de tehlikeye atarak en az zarar verecek şekilde aracı durdurmaya çalışıyor ancak elinde olmayan nedenlerle kaza meydana geliyor” diyerek müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık, “Suçsuz olduğuma inanıyorum” dedi.

SANIĞA 8 YIL 4 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selim Karakaya’yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirime giderek sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Selim Karakaya’nın sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmederken, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya’nın Kadıköy Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı ve 1 Şubat 2018’de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy’den hareket ettiği anlatılmıştı.

Karakaya’nın aracı durduramayarak durağa girdiği ve durakta bekleyen yolculara çarptığının belirtildiği iddianamede, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’ın ise yaralandıkları belirtilmişti.

Otobüs şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.