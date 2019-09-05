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05.09.2019 - 13:51| DHA

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Üsküdar'da iş makinesi taşıyan kamyon frenin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon bir binanın bahçe duvarına çarparak yan yattı. Bu sırada sokakta herhangi bir yaya ya da aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Kaza 12.30 sıralarında Çengelköy Mahallesi Pembegül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Demirkıran'ın 34 VL 1867 plakalı üzerinde iş makinesi olan kamyonun freni boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bir binanın bahçe duvarın çarparak yan yattı.

Kazada sürücü yara alamadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında sokakta herhangi bir araç ya da yaya geçmemesi olası bir faciayı önledi. Sürücü Demirkıran "Frenlerim patladı yan yatırdım kamyonu. Siteye iş makinesi getirmiştim. Bu sırada sokakta kimse yoktu" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Üsküdarda freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

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