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03.10.2019 - 16:22 | | DHA

Uslanmadı! Yine aynısını yaptı

İzmit’te internet üzerinde hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaptı. H.Ö.'nün hesabını kullandığını öne süren kadın arkadaşı M.G. gözaltına alındı.

Uslanmadı! Yine aynısını yaptı

İnternet üzerinde bir alışveriş sitesine satılık konteyner ilanı veren H.Ö., Antalya’da yaşayan S.K. ile 5 bin 500 TL karşılığında anlaştı. H.Ö., konteyneri satın almak isteyen S.K.’ye parayı yatırması için M.G. isimli kadın arkadaşının hesap numarasını verdi. H.Ö. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. S.K.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabına yatan parayı çekerek H.Ö.’ye veren M.G’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan M.G.’nin, H.Ö.’nün arkadaşı olduğunu ve hesabına gelecek parayı çekerek kendisine getirmesini istediğini, olayın dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. adliyeye sevk edildi.

H.Ö.’nün aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi hayali konteyner ilanı ile dolandırması nedeniyle tutuklanan H.Ö.'nün cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı dolandırıcılık yöntemini kullandığı belirlendi. H.Ö., polis tarafından her yerde aranıyor.

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