Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü!

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi. Hemen yanındaki üstgeçidi kullanmayan kadın karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Edirne yönünde seyir halinde olan 34 CEB 908 plakalı cip, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D-100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu. Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan 34 DU 7596 plakalı otomobil, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde plakasını düşüren otomobilin sürücüsü arama çalışmaları devam ediyor.