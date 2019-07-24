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24.07.2019 - 14:11| DHA

Üst geçitte kabusu yaşattı

Samsun'da üst geçit merdiveninde bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst geçitte kabusu yaşattı

Olay, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki tramvay istasyonunda bulunan yaya üst geçidi merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın merdivende bir kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek olay yerine yakın yerde bulunan emniyetin bekçilerine haber verdi.

Bekçiler olayla ilgili M.Y.'yi (27) yakalayarak Irmak Polis Merkezine teslim etti. Gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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