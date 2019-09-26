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26.09.2019 - 22:23 |

Üst üste Whatsapp açıklaması: Yasal işlemler başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikleWhatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı ve işlem başlatıldığı duyurdu.

Üst üste Whatsapp açıklaması: Yasal işlemler başlatıldı

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

Üst üste Whatsapp açıklaması: Yasal işlemler başlatıldı

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

 

İstanbul'da bir deprem dahaSon dakika! 23.20'de İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD 23.20'deki depremin 3,9 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
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