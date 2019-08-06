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06.08.2019 - 10:32

Ustalar Alemi filmi ne zaman vizyona girdi? Oyuncular kimler?

Ustalar Alemi filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. 2018 Yılında vizyona giren Ustalar Alemi'nin başrolünde Kadir Doğulu yer alırken, filmin yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç oturuyor.

Ustalar Alemi filmi ne zaman vizyona girdi? Oyuncular kimler?

Ustalar Alemi filminin konusu: Bahtiyar'ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.

Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç'ın oturduğu filmin oyunuc kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Kadir Doğulu
Sinan Çalışkanoğlu
Önder Açıkbaş
Dila Danışman
Hakan Meriçliler
Bengi İdil Uras

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