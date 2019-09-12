Ustaya veda

Beliz Sipahi, babasının tabutuna çiçek bıraktı. Turan’ın tabutu Kore savaşına katıldığı için Türk bayrağına sarıldı. Oğlu Can Sipahi’yle taziyeleri kabul eden Beliz Sipahi gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Törene, Turan’ın meslektaşları Kadir İnanır, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Yusuf Sezgin, Orhan Gencebay, Nuri Alço, Menderes Samancılar ve İlyas Salman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Ediz Hun da arkadaşının ardından “Süleyman’la yaklaşık 35 filmde beraber oynadık. Çok saygıdeğer bir insandı. Film setlerinde rol gereği birbirimizle kavga eder, ardından aynı araçla setten ayrılır, yemeğe giderdik. Birbirimizi çok severdik, o da herkes tarafından sevilen bir insandı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.