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12.09.2019 - 07:50| MESUT YILMAZ

Ustaya veda

İstanbul, Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu, çizer Süleyman Turan, son  yolculuğuna uğurlandı.

Ustaya veda

Beliz Sipahi, babasının tabutuna çiçek bıraktı. Turan’ın tabutu Kore savaşına katıldığı için Türk bayrağına sarıldı. Oğlu Can Sipahi’yle taziyeleri kabul eden Beliz Sipahi gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Törene, Turan’ın meslektaşları Kadir İnanır, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Yusuf Sezgin, Orhan Gencebay, Nuri Alço, Menderes Samancılar ve İlyas Salman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Ediz Hun da arkadaşının ardından “Süleyman’la yaklaşık 35 filmde beraber oynadık. Çok saygıdeğer bir insandı. Film setlerinde rol gereği birbirimizle kavga eder, ardından aynı araçla setten ayrılır, yemeğe giderdik. Birbirimizi çok severdik, o da herkes tarafından sevilen bir insandı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Ustaya veda

 

 

 

KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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