MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriUtan! Poşetin içine koyup taşların arasına bırakmış
15.11.2019 - 16:48 | | DHA

Utan! Poşetin içine koyup taşların arasına bırakmış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evde dünyaya getirdiği erkek bebeği poşete sarıp, boş arsadaki taşların arasına bırakan Zehra Y. (35), hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Y.'nin, sorgusunda, bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Utan! Poşetin içine koyup taşların arasına bırakmış

Bir süre önce boşanan, 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce, evinde erkek bebek dünyaya getirdi. Zehra Y., iddiaya göre, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Zehra Y., daha sonra tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti.

Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, erkek bebek dünyaya getirip, boş araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine, Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş araziye giden polisler, poşet içinde, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu.

Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürülen bebeğin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Zehra Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitcoin kabusu sürüyor! Önce Safiye, şimdi de Kürşat

Bitcoin kabusu sürüyor! Önce Safiye, şimdi de Kürşat

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Resmi tatil tarihleri belli oldu!

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Resmi tatil tarihleri belli oldu!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları neden açıklanmadı? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları neden açıklanmadı? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

Sıradaki Haber