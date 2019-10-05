Uygun adım tartışması

Törende, naaşın konulduğu top arabası etrafında yürüyen denizci askerlerin dağınık adımlar atması dikkatlerden kaçmazken, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, askerleri savunarak, “Sorun askerlerde değil. Marşı değiştirenlerde! Chopin’in cenaze marşı çalınırdı şimdi Itri’nin bir bestesi çalınıyor. Itrı’nin bestesi ile askerin tempo tutturması çok zor. Kültür, sanatla ilgili yapıtların yerli ve milli olması istenebilir ancak müzik evrenseldir. Eğer Chopin yabancı diye istemiyorlarsa uygun müzik bulunmalı” ifadelerini kullandı.



Emekli Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu da, “Yeni cenaze marşı, askerin yürüyüş tempo ve ritmiyle uyumlu değil. Burada askerleri disiplinsizlikle eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. TSK’yı yıpratacak söylemlerinden uzak durulmalı. Itri’nin bestesi askere uymuyor. Chopin’e geri dönülmeli. Israr edilmemesi gerekir” dedi. Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri de müzik ritminden kaynaklanan sorun olduğuna dikkat çekerek; “Itri’ye ait bestenin ritimli hale getirilip çalınması lazım. Ritimli hale getirmek bandocular için çok büyük sorun değildir. Görüntülere baktım. Çalınan müziğin ritmiyle en uzman kişi bile yürüyemez. Bölük komutanları bile yürümekte güçlük yaşıyordu” diye konuştu.



O hesap FETÖ’nün



Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş ise ilginç bir iddiayı gündeme taşıyarak, şunları söyledi: “Cenazedeki görüntüleri paylaşıp eleştiren hesap kripto FETÖ hesabıdır. Bu yönde duyum aldım. Açık bulup saldırmaya çalışıyorlar. Belli ki bando ile eğitim yapılmamış. Bando ne çalarsa çalsın, asker eğitimli ise yürür. 20 gün önce bir cenazeye katıldım. Aynı beste çalındı ve askerler sorun yaşamadan yürüdü.”