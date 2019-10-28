28.10.2019 - 07:50 |
Uyku ve rüya üzerine
Almanya’nın Stuttgart kentindeki Württembergischer Kunstverein, 12 Ocak 2020 tarihine dek “Sleeping in a Vengeance, Dreaming of a Life” başlıklı uluslararası bir karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sergiye Türkiye’den Ulufer Çelik, Gülsün Karamustafa ve Baha Görkem Yalım da davet edildi. Sanatçıların eser üretimlerine SAHA destek verdi.
Serginin küratörü Ruth Noack, “Sleeping in a Vengeance, Dreaming of a Life” başlığı altında güncel uyku ve rüya politikalarını müzakere etmek için farklı kültürel bağlamlardan 40’tan fazla sanatçıyı davet etti. Württembergischer Kunstverein; Yunanistan, Çin ve Çek Cumhuriyeti’nde izleyiciyle buluşan serginin bugüne kadarki en kapsamlı versiyonunu ağırlıyor.