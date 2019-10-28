Uyku ve rüya üzerine

Sergiye Türkiye’den Ulufer Çelik, Gülsün Karamustafa ve Baha Görkem Yalım da davet edildi. Sanatçıların eser üretimlerine SAHA destek verdi.

Serginin küratörü Ruth Noack, “Sleeping in a Vengeance, Dreaming of a Life” başlığı altında güncel uyku ve rüya politikalarını müzakere etmek için farklı kültürel bağlamlardan 40’tan fazla sanatçıyı davet etti. Württembergischer Kunstverein; Yunanistan, Çin ve Çek Cumhuriyeti’nde izleyiciyle buluşan serginin bugüne kadarki en kapsamlı versiyonunu ağırlıyor.