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26.07.2019 - 17:57| DHA

Uyuduğu otomobilde yangın çıkan minik Melih, hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan Melih Fidan (3), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmak isterken kollarından yaralanan baba Mehmet Fidan (39) ise tedaviye alındı.

Uyuduğu otomobilde yangın çıkan minik Melih, hayatını kaybetti

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), bugün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı (3) da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Melih, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Fidan'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

Otomobilin motor kısmından başladığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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