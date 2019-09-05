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05.09.2019 - 10:10

Uyum programı başladı! Okullar ne zaman açılacak?

Okula adaptasyon süreci için 1. ve 5. sınıflara uygulanan uyum programı bugün başladı. Okula yeni başlayan öğrenciler 5-6 Eylül'de 2 günlük uyum programına dahil oldular. Peki, okullar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar için ders zili ne zaman çalacak?

Uyum programı başladı! Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak. Uyum programı bugün itibariyle başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.

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