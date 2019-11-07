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07.11.2019 - 13:37 | | İHA

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da uyuşturucu satıcılığı yaptıkları iddia edilen M.T., ve M.S.D., isimli kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında M.T., isimli kişinin Kahta ilçesindeki ikametine, M.S.D., isimli kişinin ise İstanbul’daki ikametine operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda ikametlerde 5 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 adet ecstasy hap ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak M.T., ve M.S.D., isimli iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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