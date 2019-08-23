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23.08.2019 - 17:39| DHA

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi!

Gaziantep’te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram bonzai, 1 hassas terazi, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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