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30.12.2019 - 08:06 | | İHA

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyona çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlar dedektör köpekler evlerin içeresinde arama yaptı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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