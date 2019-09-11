Uyuşturucu şebekesinden şeytani yöntem

16’sı Türk, 6’sı İranlı 22 şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonlarda, animasyon kıyafetleri giyerek okul önlerinde satış yapmayı planlayan bir çeteden 8 kilo afyon sakızı, İran'dan gelip Bakırköy'de kadın kuaförü salonu açan İranlı bir şebekeden 155 bin adet ekstasy hap ile polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan bir TIR şoföründen 10 kilo kokain ele geçirildi.



Uyuşturucu çeteleriyle mücadelesini sürdüren İstanbul Narkotik ekipleri, 1 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında şehir genelinde 6 ayrı operasyon düzenledi. Uluslararası bağlantıları bulunan şebekelerin, yurt dışından getirttikleri yüklü miktarlardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine başlatılan çalışmalarda Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca olmak üzere 12 ilçede belirlenen adresler ile otomobil ve TIR'lara operasyonlar düzenlendi.

Eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala başlayıp, uyuşturucu maddelere hassas dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonların ilki Bakırköy'de düzenlendi. Yapılan istihbarat ve saha çalışması üzerine bir kadın kuaför salonunda uyuşturucu hap ekstasy depolandığını belirleyen ekipler, adrese 1 Eylül Pazar günü düzenlediği operasyonda salonun deposunda zulalanmış 30 kilo tutarında 150 bin adet ekstasy hap ele geçirdi. Yurtdışından getirildiği belirlenen hapların sahibi ve dağıtıcısı olarak belirlenen 6 kişilik şebekenin yakalanması için K.Çekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, ve Pendik'te operasyonlar düzenleyen ekipler biri kadın 6 İranlı'yı yakalayıp gözaltına aldı.

İkinci operasyonu Bayrampaşa'da bir otomobil ile Esenyurt'ta bir TIR'a düzenleyene ekipler, yine yapılan istihbarat ve alan çalışmaları sonrasında Bayrampaşa'da uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen bir otomobili takibe alıp operasyon düzenledi. Otomobilin torpidosunda hidrolikli sistemle oluşturulmuş özel bölmede saklı 30 kilo eroin ele geçiren ekipler, gözaltına aldığı otomobil sürücüsünden uyuşturucunun temin edildiği adresi belirleyince, aynı gün bu sefer Esenyurt'ta park halindeki bir TIR'a baskın yaptı. Yurtdışından gelip İstanbul'a yeni giriş yapan TIR'a 3 Eylül Salı günü yapılan baskında ise özel bölmesinde gress yağına sarılı paketler halinde 125 kilo eroin bulundu.

TIR şoförü ile otomobil şoförünün gözaltına alan ekiplerin üçüncü operasyonu ise Beylikdüzü'nde bir animasyon ekibine yapıldı. Okul önünde uyuşturucu satışı yaptığı ve yapacağı belirlenen şebekeye baskın düzenleyen ekipler, lise ve ortaokul öğrencilerine uyuşturucu satan şebekeyi çökertti. Animasyon kıyafetleri giyerek okul önlerinde afyon sakızı sattığı belirlenen şebekenin adresine düzenlenen baskında 8 kilo afyon sakızı ele geçiren ekipler, sakızları şeker paketi haline getirerek öğrencilere satmayı planlayan şebekenin 2 üyesini gözaltına aldı.

Bir hafta içerisinde 155 kilo eroin, 150 bin ekstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skunk, 8 kilo Afyon sakızı ile 10 kilo kokain maddesinin ele geçirildiği operasyonların dikkat çeken bir başkası ise Silivri-Çatalca karayolunda gerçekleşti. 5 Eylül günü gerçekleşen operasyonda, İstanbul- Edirne istikametinde seyreden ve yol uygulaması yapan polisleri görünce kaçmaya çalışan TIR'ı kovalayan ekipler, kaçarken 10 kilo kokaini seyir halinde ki araçtan atan TIR şoförünü Silivri'de önünü keserek yakalayıp gözaltına aldı. TIR 'sürücüsünün ardından son operasyonu Bahçelievler'de bir eve düzenleyen ekipler, uyuşturucu deposu olarak kullanılan eve yaptığı baskında ise 70 kilo skunk uyuşturucu ele geçirip uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 5 kişiyi yakalayıp gözaltına adı.

Araç, depo ve evlerde bulunan uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el koyan ekiplerin 6 ayrı operasyonda yakalayıp gözaltına aldığı 22 şüpheli ismin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.